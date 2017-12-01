Фійон переможе Марін Ле Пен у другому турі виборів президента Франції, - ОПИТУВАННЯ

Опитування також показало, що Еммануель Макрон може влаштувати сюрприз

Французький консерватор Франсуа Фійон переможе ультраправого кандидата Марін Ле Пен, якщо вони обидва вийдуть у другий тур президентських виборів у травні.

Фійон у другому турі набере на 63% голосів виборців, тоді як Ле Пен - 37% голосів. Про це свідчать дані соціологічного опитування РОР2017, повідомляє Reuters.

Опитування також засвідчило, що Фійон у першому турі набере 24%, тоді як місяць тому цей показник складав 27,5%. Втім, у другом він набирає достатню кількість голосів від інших кандидатів, в тому числі і від центристів та соціалістів.

Однак, опитування також показало, що Еммануель Макрон, популярний екс-міністр економіки в уряді президента Франсуа Олланда, який балотується як незалежний кандидат, може влаштувати сюрприз.

Макрон, за даними опитування, посяде третє місце в першому турі з 16-20% голосів виборців. Але він міг би розраховувати ще на 5% голосів, якщо центрист Франсуа Байру вирішить вийти з президентських перегонів.

Нагадаємо, що ще 25 листопада Франсуа Фійон вийшов переможцем з теледебатів з його опонентом в партії Аленом Жюппе.

Згодом, він переміг на праймеріз "республіканців" у Франції. Фійон на дебатах звинуватив український парламент в тому, що він "відмовляється голосувати за автономію Донбасу", що, за його словами, нібито передбачено в Мінських угодах.