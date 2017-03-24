Фізособам вдвічі зменшили податок на дивіденди

Це сталося у зв'язку з тим, що Верховній Раді довелося виправляти технічну помилку, допущену в кінці 2016 року при прийнятті правок у Податковий кодекс

Верховна Рада України знизила ставку податку на доходи фізосіб за дивідендами вдвічі – з діючої загальної ставки ПДФО у 18% до 9%.

Це сталося у зв'язку з тим, що Верховній Раді довелося виправляти технічну помилку, допущену в кінці 2016 року при прийнятті правок у Податковий кодекс, пише "Інтерфакс-Україна".

За відповідний закон (проект №6210) Про внесення змін у Податковий кодекс щодо уточнення деяких положень і усунення суперечностей, що виникли при прийнятті закону Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні від 21 грудня 2016 року проголосувало 23 березня 240 народних депутатів.

Голова профільного податкового комітету Ніна Южаніна, яка представляла законопроект, зазначила, що принципово рішення про зниження ставки було прийнято ще в грудні, проте через технічну помилку у тексті його не можна реалізувати.

Проти такого зниження виступили представники фракції Батьківщина, однак більшість депутатів підтримали уточнюючу поправку.

Крім того, прийнятий закон звільняє місцеві бюджети від необхідності повертати нараховані і сплачені за період проведення АТО суми податку на нерухоме майно та земельні ділянки, розташовані на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької і Луганської областей, а також на лінії зіткнення.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала в другому читанні законопроект №4194 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями".