ФК Карпати оштрафовані на 100 тис грн за безлади на трибунах в матчі з Прикарпаттям

ФК Карпати постраждали за дії своїх фанатів

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ оштрафував Карпати на 100 тисяч гривень за безлади фанатів в матчі Кубка України проти Прикарпаття (1:2) на стадіоні Рух.

Про це повідомляє Фіртка.

Також вболівальники Карпат не зможуть відвідати наступні дві виїзні гри свого клубу.

Нагадаємо, що вболівальники львівських "Карпат", які прибули на виїзну гру своїх улюбленців до Івано-Франківська, влаштували масове заворушення на стадіоні "Рух", оскільки їх команда програвала.

Дорогою у Львів фанати команди зупинили клубний автобус та хотіли "поспілкуватися" з гравцями. Правоохоронці не дозволили виникнути бійці.

Захисник львівських "Карпат" та збірної України Артем Федецький, який не брав участі в матчі Кубка України проти "Прикарпаття", постраждав від агресії власних фанатів.