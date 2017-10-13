СПОРТ НОВИНИКонтрольно-дисциплінарний комітет ФФУ оштрафував Карпати на 100 тисяч гривень за безлади фанатів в матчі Кубка України проти Прикарпаття (1:2) на стадіоні Рух.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ФК Карпати оштрафовані на 100 тис грн за безлади на трибунах в матчі з Прикарпаттям
ФК Карпати постраждали за дії своїх фанатів
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Про це повідомляє Фіртка.
Також вболівальники Карпат не зможуть відвідати наступні дві виїзні гри свого клубу.
Нагадаємо, що вболівальники львівських "Карпат", які прибули на виїзну гру своїх улюбленців до Івано-Франківська, влаштували масове заворушення на стадіоні "Рух", оскільки їх команда програвала.
Дорогою у Львів фанати команди зупинили клубний автобус та хотіли "поспілкуватися" з гравцями. Правоохоронці не дозволили виникнути бійці.
Захисник львівських "Карпат" та збірної України Артем Федецький, який не брав участі в матчі Кубка України проти "Прикарпаття", постраждав від агресії власних фанатів.
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13 10 2017 23:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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