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ФК "Маріуполь" змінив головного тренера

Команду очолив Олександр Бабич, який до цього працював з "Чорноморцем"
Керівництво Футбольного клубу "Маріуполь" несподівано змінило головного тренера.
ФК "Маріуполь" змінив головного тренера Олександр Бабич. Фото: fcmariupol.com

Сьогодні, 22 вересня, на навчально-тренувальній базі клубу віце-президент клубу Андрій Санін представив новий тренерський склад футболістам.

Новим головним тренером "Маріуполя" став Олександр Бабич. Також до тренерського штабу команди увійшли Юрій Беньо та Олександр Лавренцов. Термін угоди розрахований до кінця сезону, інформує офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що до цього команду очолював Олександр Севидов. Він заявив, що залишає свою посаду за обопільною згодою, повідомляє Ua-Football.

"Мене не звільнили: я розірвав контракт за обопільною згодою і дійсно покинув Маріуполь. У мене виникли деякі розбіжності на стратегічний розвиток клубу з новими керівниками. Тому я вже не працюю в Маріуполі.

Більше коментувати поки я не готовий", – розповів Севидов.

Додамо, що Олександр Бабич нещодавно покинув одеський "Чорноморець". Головним же тренером "моряків" став Олег Дулуб.

Нагадаємо, нещодавно львівські "Карпати" покинув іспанський спеціаліст Серхіо Наварро. Виконувачем обов'язків головного тренера призначено Сергія Зайцева.

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22 09 2017 18:55
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