Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Флінн збрехав про походження грошей за виступи в Росії

Він брав гроші в американської компанії
Колишній радник президента Трампа з питань національної безпеки збрехав минулого року під час виборчої кампанії, що отримував гроші за виступ у Москві не від російського урядового телеканалу RT, а від американського агентства.
Флінн збрехав про походження грошей за виступи в Росії Фото:yahoo.com

Про це йдеться в матеріалі телеканалу CNN, який отримав у своє розпорядження лист старшого члена Комітету Палати представників з питань нагляду конгресменом Елайджі Каммінгса главі цього ж комітету.

"Раніше Флінн визнав те, що його наймали для виступу, розповівши багатьом медіа в липні й серпні (минулого року – ред.), що отримував гонорари за промови. Але він відмовлявся називати суму, заявлявши, що виплати йому робило американське бюро доповідачів (компанія, яка організовує виступи лекторів у США та закордоном – ред.), а не російський мовник", - йдеться в публікації.

У цьому зв'язку наводиться навіть заява Флінна, яку він зробив для Yahoo News в липні: "Я не брав жодних грошей у росіян".

Документи ж, отримані Комітетом Палати представників з питань нагляду, засвідчили, що саме телеканал Russia Today, а не американська фірма виплатив компенсацію безпосередньо Флінну в якості частини пакета платежів для американського бюро доповідачів Leading Authorities Inc. Повний пакет також включав оплату послуг самого бюро і візові збори.

У листуванні між Russia Today і бюро, представник RT зазначив, що виставлена спочатку ціна за присутність Флінна була "занадто високою" та попросив компанію зменшити оплату. Крім того, серед документів, Комітет Конгресу отримав копію чека Бюро доповідачів за організацію перебування Флінна в Росії.

"Комітет Палати представників з питань нагляду також отримав електронний лист, датованій 13 листопада 2015 року, від чиновника RT телебачення Росії де було вказано що, "ми покриємо виплату винагороди генералу Флінну в нашому офісі в Лондоні", - підкреслюється в публікації.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором з розслідування втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.

Як відомо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори  американського президента.

28 квітня міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заявило про початок розслідування відносно колишнього радника президента країни Дональда Трампа з питань безпеки Майкла Флінна. Причиною розслідування стали гонорари, які Флінн отримував від російських компаній.

14 лютого 2017 року Флінн подав у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з його переговорами з послом Росії в США Сергієм Кисляком, в ході яких обговорювалася можлива відміна Вашингтоном санкцій відносно Москви.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 05 2017 07:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.