Фонд державного майна подав позов про націоналізацію "Укртелекому"
Підставою для подачі позову стало невиконання умов, передбачених договором купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Укртелеком", який був укладений між Фондом державного майна і ТОВ "ЕСУ", і Концепцією післяприватизаційного розвитку ВАТ "Укртелеком", яка є невід'ємною частиною договору.
Фонд держмайна також вимагає 2,17 млрд гривень пены, - повідомляють на сайті ФДМ, інформують "Українські новини".
За інформацією з офіційного веб-сайту "Судова влада України", за результатами автоматизованого розподілу призначено склад суду в особі судді Валерія Пінчука.
Нагадаємо, що Фонд держмайна не погодив продаж ПАТ "Укртелеком", який належить СКМ Рината Ахметова.
Відзначимо, що Господарський суд Києва зобов'язав компанію "ЕСУ" (ESU), яка є основним акціонером найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" і належить бізнесменові Рінату Ахметову, повернути державному "Укрексімбанку" 810,6 млн гривень заборгованості за облігаціями.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат