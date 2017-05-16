Фонд державного майна подав позов про націоналізацію "Укртелекому"

Фонд вважає, що покупець не виконав умов приватизації

Фонд державного майна подав у Господарський суд міста Києва позовну заяву до ТОВ "ЕСУ", ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про розірвання договору купівлі-продажу телекомунікаційної компанії "Укртелеком".

Підставою для подачі позову стало невиконання умов, передбачених договором купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Укртелеком", який був укладений між Фондом державного майна і ТОВ "ЕСУ", і Концепцією післяприватизаційного розвитку ВАТ "Укртелеком", яка є невід'ємною частиною договору.

Фонд держмайна також вимагає 2,17 млрд гривень пены, - повідомляють на сайті ФДМ, інформують "Українські новини".

За інформацією з офіційного веб-сайту "Судова влада України", за результатами автоматизованого розподілу призначено склад суду в особі судді Валерія Пінчука.

Нагадаємо, що Фонд держмайна не погодив продаж ПАТ "Укртелеком", який належить СКМ Рината Ахметова.

Відзначимо, що Господарський суд Києва зобов'язав компанію "ЕСУ" (ESU), яка є основним акціонером найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" і належить бізнесменові Рінату Ахметову, повернути державному "Укрексімбанку" 810,6 млн гривень заборгованості за облігаціями.