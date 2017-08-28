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Фонд держмайна не зміг продати держпакет "Одесаобленерго"

Це вже третій аукціон з продажу частки "Одесаобленерго", на який Фонд державного майна не отримав жодної заявки
Фонд державного майна не отримав жодної заявки на придбання 25% акцій регіональної енергопостачальної компанії "Одесаобленерго", аукціон з продажу яких був запланований на 29 серпня на "Українській біржі".
Фонд держмайна не зміг продати держпакет "Одесаобленерго" Фото: gazeta.dt.ua

Про це повідомили у прес-службі ФДМУ, пише УНІАН.

За інформацією Фонду держмайна, стартова вартість держпакета акцій "Одесаобленерго" становить 631,3 млн грн.

Нагадаємо, Фонд державного майна (ФДМ) оголосив про початок проведення біржових аукціонів з продажу акцій вісьмох енергопостачальних компаній та енергогенеруючих компаній.

Компанія Ornex, що входить до групи СКМ бізнесмена Рината Ахметова, придбала у Фонду держмайна 25% акцій ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго".

Фонд державного майна 18 серпня продав державну частку в компаніях ПАТ "Київенерго" і ПАТ "ДТЕК Західенерго".

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28 08 2017 21:30
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