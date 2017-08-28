Фонд держмайна не зміг продати держпакет "Одесаобленерго" Це вже третій аукціон з продажу частки "Одесаобленерго", на який Фонд державного майна не отримав жодної заявки

Фонд державного майна не отримав жодної заявки на придбання 25% акцій регіональної енергопостачальної компанії "Одесаобленерго", аукціон з продажу яких був запланований на 29 серпня на "Українській біржі".

Фото: gazeta.dt.ua

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