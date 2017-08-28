БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИФонд державного майна не отримав жодної заявки на придбання 25% акцій регіональної енергопостачальної компанії "Одесаобленерго", аукціон з продажу яких був запланований на 29 серпня на "Українській біржі".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фонд держмайна не зміг продати держпакет "Одесаобленерго"
Це вже третій аукціон з продажу частки "Одесаобленерго", на який Фонд державного майна не отримав жодної заявки
Фото: gazeta.dt.ua
Про це повідомили у прес-службі ФДМУ, пише УНІАН.
За інформацією Фонду держмайна, стартова вартість держпакета акцій "Одесаобленерго" становить 631,3 млн грн.
Нагадаємо, Фонд державного майна (ФДМ) оголосив про початок проведення біржових аукціонів з продажу акцій вісьмох енергопостачальних компаній та енергогенеруючих компаній.
Компанія Ornex, що входить до групи СКМ бізнесмена Рината Ахметова, придбала у Фонду держмайна 25% акцій ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго".
Фонд державного майна 18 серпня продав державну частку в компаніях ПАТ "Київенерго" і ПАТ "ДТЕК Західенерго".
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