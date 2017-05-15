Фонд держмайна оскаржив рішення судів щодо боргу ОПЗ перед Ostchem

Керівник ФДМ на засіданні Кабміну 11 травня повідомив, що відомство готує касаційну скаргу і серію технологічних кроків, які унеможливлять банкрутство підприємства

Фонд держмайна 13 травня подав касаційну скаргу до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ на вирок Апеляційного суду Одеської області про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу про виплату ОПЗ 193 млн доларів боргу компанії Ostchem Дмитра Фірташа.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі ФДМ в понеділок.

"Фонд просить суд прийняти його касаційну скаргу до провадження та скасувати постанови Южненського міського суду та Апеляційного суду Одеської області щодо боргу ОПЗ, а також передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції", - повідомили в прес-службі.

В. о. глави Фонду Дмитро Парфененко після винесення 10 травня цього року апеляційним судом вердикту щодо боргів ОПЗ заявив, що він фактично відкриває шлях до банкрутства найважливішого містоутворюючого підприємства.

Керівник ФДМ на засіданні Кабміну 11 травня повідомив, що відомство готує касаційну скаргу і серію технологічних кроків, які унеможливлять банкрутство підприємства.

Про неприпустимість банкрутства ОПЗ і необхідність його приватизації потім заявили прем'єр Володимир Гройсман і президент Петро Порошенко.

Як відомо, борг ОПЗ перед Фірташем виник в 2013 році, коли Ostchem був єдиним постачальником природного газу на завод. Газ є сировиною для виробництва мінеральних добрив.

25 липня 2016 року Стокгольмський арбітраж підтвердив борг ОПЗ в розмірі 193,258 млн доларів і пеню в розмірі 57,977 млн ​​доларів. У грудні Ostchem почав процедуру стягнення з ОПЗ цього боргу в українському суді. 6 березня суд першої інстанції постановив стягнути з ОПЗ 251 млн доларів на користь Фірташа. ФДМ і ОПЗ подали апеляцію, відтермінувавши таким чином набрання рішенням чинності.

Нагадаємо, що Південний міський суд Одеської області визнав рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма від 25 липня 2016 року про стягнення близько $250 млн з ПАТ "Одеський припортовий завод" на користь Ostchem Дмитра Фірташа.