Фонд держмайна продав Ахметову 25% акцій "Київенерго" і "Західенерго" за 1,2 млрд грн, - ОНОВЛЕНО
Покупцем обох пакетів акцій стала компанія Ornex, яка входить у групу СКМ Рината Ахметова.
"Київенерго" виробляє електроенергію на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. На ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт) працюють 4 енергетичні блоки, а також 5 водогрійних котлів. На ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт) працюють 2 енергетичні блоки, а також 6 пікових водогрійних котлів. Крім того, компанія забезпечує 75% споживачів Києва тепловою енергією. Також до її складу входить єдиний у Києві сміттєспалювальний завод "Енергія".
"ДТЕК Західенерго" - третя за величиною енергогенерувальна компанія України з установленою потужністю 4707,5 МВт. До її складу входять Бурштинська ТЕС, Ладижинська ТЕС, Добротвірська ТЕС, а також кілька сервісних підприємств. ДТЕК разом з афільованими компаніями контролює 70,91% акцій цієї компанії.
Нагадаємо, що Фонд державного майна (ФДМ) оголосив про початок проведення біржових аукціонів з продажу акцій вісьмох енергопостачальних компаній та енергогенеруючих компаній. Три з них - по 25% "Донбасенерго", "Сумиобленерго" й "Одесаобленерго" - не відбулися через відсутність заявок.
16 серпня 25% акцій ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" були продані компанії Ornex, що входить у групу СКМ, за 143,81 млн гривень.
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