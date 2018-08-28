Фонд держмайна продав лот в 2,5 рази дорожче

Фонд держмайна провів аукціон із продажу об'єкта малої приватизації в системі "Prozorro.Продажі", за підсумками якого вартість нежитлового приміщення в Києві зросла майже в 2,5 раза.

Згідно з даними на "Prozorro.Продажі", приміщення загальною площею 608 кв. м на вул. Павловська, 4-8 у Шевченківському районі столиці продано приватній особі за 19,5 млн гривень (початкова ціна продажу - 8 млн гривень без ПДВ), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося з посиланням на главу ФДМ Віталія Трубарова, Фонд виставив на продаж 210 об'єктів малої приватизації сумарною стартовою вартістю понад 113 млн гривень.

Найбільшу кількість об'єктів виставлено у Вінницькій, Полтавській і Львівській областях, але найдорожчі лоти розташовані в Запорізькій області. При цьому на вересень заплановано майже 200 аукціонів із продажу об'єктів малої приватизації.

Як повідомлялося, мала приватизація передбачає продаж об'єктів державної або комунальної власності, вартість яких не перевищує 250 млн гривень.

ФДМ уже на 100% завершив внесення до бази "Prozorro.Продажі" 716 об'єктів малої приватизації, запланованих на 2018 рік.

Нагадаємо, Кабмін завершив підготовку до запуску малої приватизації.

Також, Кабінет міністрів України у вівторок, 29 травня, оприлюднив оновлений список великих державних підприємств, приватизацію яких заплановано на 2018 рік.