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Фонд держмайна програв Фірташу суд на $251 млн

У фонді заговорили про банкрутство Одеського припортового заводу
Фонд державного майна (ФДМ), в управління якого переданий державний Одеський припортовий завод, програв апеляцію на рішення про стягнення з ОПЗ 251,2 млн доларів на користь Ostchem Holding Дмитра Фірташа. Вердикт суду вступив в силу.
Фонд держмайна програв Фірташу суд на $251 млн Дмитро Фірташ. Фото: joinfo.ua

Відповідну заяву на засіданні Кабінету Міністрів сказав виконувач обов'язків голови ФДМ Дмитро Парфененко, інформує "LB.ua".

"Вчора, 10 травня, апеляційний суд відхилив всі наші апеляції та клопотання і залишив в силі рішення Южненського міського суду. Фактично цим рішенням відкрито потенційний шлях до банкрутства підприємства", - сказав він.

За словами Парфененка, представники ОПЗ не з'явилися на розгляд судом апеляції 10 травня.

ФДМ має намір подавати касаційну скаргу.

Міністр юстиції Павло Петренко закликав Генеральну прокуратуру вступити в справу при розгляді касаційної скарги, прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтримав цю ідею.

Як відомо, борг ОПЗ перед Фірташем виник в 2013 році, коли Ostchem був єдиним постачальником природного газу на завод. Газ є сировиною для виробництва мінеральних добрив.

25 липня 2016 року Стокгольмський арбітраж підтвердив борг ОПЗ в розмірі 193,258 млн доларів і пеню в розмірі 57,977 млн ​​доларів. У грудні Ostchem почав процедуру стягнення з ОПЗ цього боргу в українському суді. 6 березня суд першої інстанції постановив стягнути з ОПЗ 251 млн доларів на користь Фірташа. ФДМ і ОПЗ подали апеляцію, відтермінувавши таким чином набрання рішенням чинності.

Нагадаємо, що Південний міський суд Одеської області визнав рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма від 25 липня 2016 року про стягнення близько $250 млн з ПАТ "Одеський припортовий завод" на користь Ostchem Дмитра Фірташа.

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