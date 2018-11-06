Фонд держмайна розпочинає велику приватизацію
Про це повідомляє керівник ФДМУ Віталій Трубаров.
"Шляху назад не має. Фонд підписав 22 накази про приватизацію об'єктів великої приватизації. Це перший великий перелік підприємств для продажу за останні щонайменше 10 років. В найближчий час розпочинаємо оголошення конкурсу на відбір радників, аби вже восени вийти на фінішну пряму", – заявив Трубаров.
Фото: facebook.com | Віталій Трубаров
Наступний крок після затвердження переліку об'єктів великої приватизації – прийняття рішень про приватизацію по кожному об'єкту з переліку. Одним із підприємств, які продадуть цього року, стане "Президент-Готель". Планується приватизувати 100% державного пакету акцій.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України у вівторок, 29 травня, оприлюднив оновлений список великих державних підприємств, приватизацію яких заплановано на 2018 рік.
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