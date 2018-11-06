Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Фонд держмайна розпочинає велику приватизацію

Фонд підписав 22 накази про приватизацію
Фонд державного майна України підписав 22 накази про прийняття рішень щодо приватизації підприємств з переліку об'єктів великої приватизації.
Фонд держмайна розпочинає велику приватизацію Фото: unian.ua

Про це повідомляє керівник ФДМУ Віталій Трубаров.

"Шляху назад не має. Фонд підписав 22 накази про приватизацію об'єктів великої приватизації. Це перший великий перелік підприємств для продажу за останні щонайменше 10 років. В найближчий час розпочинаємо оголошення конкурсу на відбір радників, аби вже восени вийти на фінішну пряму", – заявив Трубаров.


Фото: facebook.com | Віталій Трубаров

Наступний крок після затвердження переліку об'єктів великої приватизації – прийняття рішень про приватизацію по кожному об'єкту з переліку. Одним із підприємств, які продадуть цього року, стане "Президент-Готель". Планується приватизувати 100% державного пакету акцій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у вівторок, 29 травня, оприлюднив оновлений список великих державних підприємств, приватизацію яких заплановано на 2018 рік.

Кабмін завершив підготовку до запуску малої приватизації.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 06 2018 14:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.