Держпідприємства пропонують продавати за 1 гривню
Законопроект передбачає, що якщо на об'єкт тричі немає попиту за ринковою вартістю (визначеною незалежним оцінювачем), він виставляється на продаж за 1 гривню, - заявив заступник голови Фонду держмайна Юрій Нікітін, повідомляє 112.ua.
Також він підкреслив, що в залежності від галузей, звичайно, можуть бути особливості, але вони повинні регулюватися не окремими законами, а рішеннями уряду як органу, уповноваженого управляти об'єктами держмайна.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд наполягав провести приватизацію ОПЗ до кінця червня 2017 року.
Після двох невдалих спроб приватизувати ОПЗ в 2016 році, Фонд розглядав можливість здачі в оренду цілісного майнового комплексу.
Україна може залучити додаткові інвестиції та поліпшити економічне зростання через продаж неефективних державних підприємств.
Фонд державного майна має намір виставити на приватизацію 5 державних вугільних підприємств до кінця 2017 року, зараз готуються документи і визначається, хто здійснюватиме продаж.
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