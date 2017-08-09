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Держпідприємства пропонують продавати за 1 гривню

У Фонді наголосили, що в залежності від галузей, звичайно, можуть бути особливості
Фонд держмайна розробив законопроект про приватизацію (№7066), в якому пропонує продавати об'єкти по 1 грн, якщо на них тричі не буде попиту за ринковою вартістю.
Держпідприємства пропонують продавати за 1 гривню Фото: ukrturk.net

Законопроект передбачає, що якщо на об'єкт тричі немає попиту за ринковою вартістю (визначеною незалежним оцінювачем), він виставляється на продаж за 1 гривню, - заявив заступник голови Фонду держмайна Юрій Нікітін, повідомляє 112.ua.

Також він підкреслив, що в залежності від галузей, звичайно, можуть бути особливості, але вони повинні регулюватися не окремими законами, а рішеннями уряду як органу, уповноваженого управляти об'єктами держмайна.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд наполягав провести приватизацію ОПЗ до кінця червня 2017 року.

Після двох невдалих спроб приватизувати ОПЗ в 2016 році, Фонд розглядав можливість здачі в оренду цілісного майнового комплексу.

Україна може залучити додаткові інвестиції та поліпшити економічне зростання через продаж неефективних державних підприємств.

Фонд державного майна має намір виставити на приватизацію 5 державних вугільних підприємств до кінця 2017 року, зараз готуються документи і визначається, хто здійснюватиме продаж.

 

 

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08 09 2017 15:24
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