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Фонд гарантування продав активи банків-банкрутів на 215 мільйонів

144,49 млн гривень Фонд отримав від продажу прав вимоги за кредитами
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні продав активи неплатоспроможних банків на загальну суму 214,93 мільйона гривень.
Фонд гарантування продав активи банків-банкрутів на 215 мільйонів Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Відзначається, що 144,49 млн гривень Фонд отримав від продажу прав вимоги за кредитами і 70,44 млн гривень - від реалізації нерухомості та основних засобів банків.

В сумі, Фонд продав на аукціоні активи, права вимоги та нерухомість: АТ "Банк "Фінанси та Кредит" на 70,46 млн гривень; ПАТ КБ "Хрещатик" на 41,46 млн гривень; АТ "Дельта Банк" на 27,44 млн гривень; ПАТ "ВБР" на 21,26 млн гривень; ПУАТ "Фідобанк" на 18,24 млн гривень; ПАТ "Банк "Форум" на 9,81 млн гривень; ПАТ "Енергобанк" на 5,84 млн грн; ПАТ "ВіЕйБі Банк" на 5,37 млн ​​гривень; ПАТ "Старокиївський банк" на 3,64 млн гривень; ПАТ "КБ" Інвестбанк "на 3,49 млн гривень.

Нагадаємо, минулого тижня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з початку року продав активи 30 неплатоспроможних банків на загальну суму 332,93 мільйона гривень.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього голову правління CityCommerce Bank Дмитра Грабовецького.

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