Фонд гарантування продав активи банків-банкрутів на 215 мільйонів
Про це повідомляє прес-служба Фонду.
Відзначається, що 144,49 млн гривень Фонд отримав від продажу прав вимоги за кредитами і 70,44 млн гривень - від реалізації нерухомості та основних засобів банків.
В сумі, Фонд продав на аукціоні активи, права вимоги та нерухомість: АТ "Банк "Фінанси та Кредит" на 70,46 млн гривень; ПАТ КБ "Хрещатик" на 41,46 млн гривень; АТ "Дельта Банк" на 27,44 млн гривень; ПАТ "ВБР" на 21,26 млн гривень; ПУАТ "Фідобанк" на 18,24 млн гривень; ПАТ "Банк "Форум" на 9,81 млн гривень; ПАТ "Енергобанк" на 5,84 млн грн; ПАТ "ВіЕйБі Банк" на 5,37 млн гривень; ПАТ "Старокиївський банк" на 3,64 млн гривень; ПАТ "КБ" Інвестбанк "на 3,49 млн гривень.
Нагадаємо, минулого тижня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з початку року продав активи 30 неплатоспроможних банків на загальну суму 332,93 мільйона гривень.
Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього голову правління CityCommerce Bank Дмитра Грабовецького.
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