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Фонд гарантування розпочав процедуру ліквідації банку "Траст"

Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації
Правління Національного банку України вирішило ліквідувати неплатоспроможний банк "Траст".
Фонд гарантування розпочав процедуру ліквідації банку "Траст" Фото: Bankrot24.com

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації, яка триватиме до 29 грудня 2018 року, повідомляє прес-служба Фонду гарантування.

Рішенням Фонду повноваження ліквідатора делеговані представнику ФГВФО, тимчасовому адміністраторові банку Володимиру Кухареву.

У Фонді гарантування повідомляють, що "задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку, в черговості, що передбачена частиною першою статті 52 Закону".

Нагадаємо, що шостого грудня правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення ПАТ "Банк Траст" до категорії неплатоспроможних.

За даними НБУ, 96% вкладників ПАТ "Банк Траст" отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тис грн. Загальна гарантована сума відшкодування сягає 552 млн грн.

Власниками істотної участі в банку є український бізнесмен Володимир Авраменко (78,9%) та громадянин РФ Сергій Бєляєв (16,1%). Водночас, до середини 2015 року акціонерами банку були громадяни РФ Ілля Юров, Микола Фетісов та Сергій Бєляєв.

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30 12 2016 17:36
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