Фонд гарантування розпочав процедуру ліквідації банку "Траст"

Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації

Правління Національного банку України вирішило ліквідувати неплатоспроможний банк "Траст".

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації, яка триватиме до 29 грудня 2018 року, повідомляє прес-служба Фонду гарантування.

Рішенням Фонду повноваження ліквідатора делеговані представнику ФГВФО, тимчасовому адміністраторові банку Володимиру Кухареву.

У Фонді гарантування повідомляють, що "задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку, в черговості, що передбачена частиною першою статті 52 Закону".

Нагадаємо, що шостого грудня правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення ПАТ "Банк Траст" до категорії неплатоспроможних.