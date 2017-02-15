Фонд гарантування розпочав виплати вкладникам "Платинум Банку"
Виплати коштів будуть здійснюватися через установи чотирьох банків-агентів Фонду, - йдеться у повідомленні Фонду.
Банк-агент, що здійснює виплату коштів, визначається залежно від місця реєстрації проживання за паспортом, вказаному вкладниками під час укладання договору банківського вкладу/рахунку з ПАТ "ПтБ".
Нагадаємо, правління Національного банку України 10 січня ухвалило рішення про внесення Платинум Банку до категорії неплатоспроможних.
Зазначимо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклав угоди з сімома банками-агентами для здійснення виплат вкладникам неплатоспроможних банків через автоматизовану систему.
Також варто додати, що в Національному банку України запевняють, що великих банкрутств банків більше не буде.
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