Фонд гарантування розпочав виплати вкладникам "Платинум Банку"

Кошти виплатять за договорами, строк дії яких закінчився до 11 січня 2017 року

З 15 лютого 2017 року до 6 березня 2017 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснює виплати коштів вкладникам ПАТ "Платинум Банк" за договорами, строк дії яких закінчився до 11 січня 2017 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні та карткові рахунки).

Виплати коштів будуть здійснюватися через установи чотирьох банків-агентів Фонду, - йдеться у повідомленні Фонду.

Банк-агент, що здійснює виплату коштів, визначається залежно від місця реєстрації проживання за паспортом, вказаному вкладниками під час укладання договору банківського вкладу/рахунку з ПАТ "ПтБ".

Нагадаємо, правління Національного банку України 10 січня ухвалило рішення про внесення Платинум Банку до категорії неплатоспроможних.

Зазначимо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклав угоди з сімома банками-агентами для здійснення виплат вкладникам неплатоспроможних банків через автоматизовану систему.

Також варто додати, що в Національному банку України запевняють, що великих банкрутств банків більше не буде.