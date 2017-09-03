Фонд гарантування вкладів ліквідовує банк "Народний капітал"

За даними річної фінансової звітності банку за 2016 рік, загальна величина активів становить 248,965 млн гривень, сума зобов'язань - 107,193 млн гривень, розмір власного капіталу - 141,772 млн гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації ПАТ "Банк Народний капітал", відповідно до рішення Правління Національного банку України від 07 березня 2017 року.

Згідно з зазначеним рішенням процедура ліквідації відбуватиметься два роки – з 09 березня 2017 року до 08 березня 2019 року, - повідомляє прес-служба Фонду.

Також, Фонд призначив тимчасового адміністратора та ліквідатора банку – їм став Олег Андронов.

"Вимоги кредиторів прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування в газеті "Голос України" оголошення про початок процедури ліквідації АТ "НК БАНК", - повідомляє прес-служба Фонду.

Раніше повідомлялося, що акціонери банку "Народний капітал" на зборах 16 січня 2017 року вирішили рішення про його ліквідацію.

Пізніше, 19 січня 2017 року, правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАТ "Банк Народний капітал" до категорії неплатоспроможних.

Також виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізосіб прийняла рішення від 19 січня 2017 року про запровадження тимчасової адміністрації у АТ "НК БАНК" та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку. Повноваження тимчасової адміністрації були продовжені з 20 лютого 2017 року до 19 березня 2017 року.

За даними річної фінансової звітності банку за 2016 рік, загальна величина активів становить 248,965 млн гривень, сума зобов'язань - 107,193 млн гривень, розмір власного капіталу - 141,772 млн гривень.

Як повідомлялося, 14,24% акцій банку "Народний капітал" володіє Валерій Макаренко.

У квітні 2016 року Національний банк заборонив 7 фізичним особам купити 36,55% банку "Народний капітал".

Як повідомляв iPress.ua, протягом поточного тижня на продаж виставлятимуться активи 38 банків, що ліквідуються, на загальну суму 3 164,82 млн грн.