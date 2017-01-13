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Фонд гарантування вкладів почав процедуру ліквідації "Інвестбанку"

Фонд розпочне виплати вкладникам банку 16 січня
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) почав процедуру ліквідації "Інвестбанку".
Фонд гарантування вкладів почав процедуру ліквідації "Інвестбанку" Фото: yandex.ua

Процедура ліквідації триватиме з 13 січня 2016 р. до 12 січня 2019 р. включно.

Призначено уповноважену особу Фонду гарантування і делеговані повноваження ліквідатора Красюку Ігорю Івановичу терміном на два роки, повідомили в прес-службі фонду.

Вимоги кредиторів приймаються протягом 30 днів з дня опублікування в газеті "Голос України" оголошення про початок процедури ліквідації "Інвестбанку" та делегування повноважень ліквідатора банку.

Задоволення вимог кредиторів буде здійснюватися за рахунок засобів, отриманих в результаті ліквідації та реалізації майна банку.

Виплати будуть проводитися в період до 24 лютого включно через установи банку "Південний" (Одеса).

Нагадаємо, що 15 грудня Національний банк визнав "Інвестбанк" неплатоспроможним.

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13 01 2017 17:20
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