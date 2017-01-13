Фонд гарантування вкладів почав процедуру ліквідації "Інвестбанку"
Процедура ліквідації триватиме з 13 січня 2016 р. до 12 січня 2019 р. включно.
Призначено уповноважену особу Фонду гарантування і делеговані повноваження ліквідатора Красюку Ігорю Івановичу терміном на два роки, повідомили в прес-службі фонду.
Вимоги кредиторів приймаються протягом 30 днів з дня опублікування в газеті "Голос України" оголошення про початок процедури ліквідації "Інвестбанку" та делегування повноважень ліквідатора банку.
Задоволення вимог кредиторів буде здійснюватися за рахунок засобів, отриманих в результаті ліквідації та реалізації майна банку.
Виплати будуть проводитися в період до 24 лютого включно через установи банку "Південний" (Одеса).
Нагадаємо, що 15 грудня Національний банк визнав "Інвестбанк" неплатоспроможним.
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