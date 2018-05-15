Фонд Сороса закриває діяльність в Угорщині через "політичні репресії"
Відзначається, що спільно з іншими міжнародними спонсорами "Відкрите суспільство" і надалі підтримуватиме роботу груп громадянського суспільства Угорщини з таких питань, як мистецтво і культура, свобода ЗМІ, прозорість, освіта та охороназдоров'я.
Рішення про перенесення операцій з Будапешта обґрунтовується тим, що угорський уряд "готується ввести додаткові обмеження для неурядових організацій через те, що він назвав пакетом законодавства "Стоп Сорос".
"Уряд Угорщини осквернив і спотворив нашу роботу і придушив громадянське суспільство заради політичної вигоди, використовуючи тактику, безпрецедентну в історії Європейського Союзу", - сказав Патрік Гаспар, президент фондів "Відкритого Суспільства".
Законодавство, посилаючись на інтереси національної безпеки, забороняє будь-якій організації консультувати або представляти прохачів притулку та біженців без державної ліцензії.
Нагадаємо, що прем'єр Словаччини звинуватив президента у дестабілізації країни і змові з Соросом.
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