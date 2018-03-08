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Фондовий ринок Китаю поступився японському через мита США, - Bloomberg

Востаннє капіталізація японських компаній перевищувала сумарну капіталізацію китайських у 2014 році
Ринок цінних паперів Японії став другим найдорожчим у світі, обігнавши фондовий ринок Китаю, вартість компаній на якому зменшилась через запровадження мит США.
Фондовий ринок Китаю поступився японському через мита США, - Bloomberg Фото: delfi.lv

Сумарна капіталізація (ринкова вартість) всіх компаній Китаю складає 6,09 трильйонів доларів, що на 80 мільярдів доларів менше, ніж вартість фондового ринку Японії,  повідомляє Bloomberg.

Востаннє капіталізація японських компаній перевищувала сумарну капіталізацію китайських у 2014 році. Після цього китайський фондовий ринок здорожчав до 10 трильйонів доларів.

Найдорожчим у світі залишається фондовий ринок США, вартість якого оцінюють у розмірі 31 трильйон доларів.

Напередодні стало відомо, що американська компанія Apple стала першою в США, вартість якої перевищила 1 трильйон доларів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести мита на імпорт всіх китайських товарів"Я готовий дійти до 500 млрд доларів", - заявив президент США.

Додамо, Китай додатково запровадить 25-процентні мита на 659 найменувань товарів з США загальною вартістю $50 млрд у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа ввести мито на товари з Китаю.

Також, Європейський Союз звернувся до Світової організації торгівлі у зв'язку із запровадженням Сполученими Штатами Америки високих мит на сталь і алюміній.

 

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03 08 2018 13:52
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