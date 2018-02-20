Суд відмовив Фонду держмайна в арешті майна Укртелекому

У справі оголошено перерву до 15 березня

Вищий господарський суд відмовив Фонду державного майна (ФДМ) в арешті всього майна телекомунікаційної компанії Укртелеком.

Про це суддя заявив на початку засідання, інформуюь Українські Новини.

Крім того, суд переніс розгляд касації у справі про розірвання договору купівлі-продажу Укртелекому між компанією ЄС і ФДМ.

Перерву в судовому засіданні оголошено до 15 березня.

Укртелеком - монополіст на українському ринку фіксованого зв'язку. Також компанія є найбільшим у країні інтернет-провайдером. У першому півріччі 2017 року компанія отримала чистий прибуток 355,3 млн грн, а її чистий дохід склав 3,154 млрд грн.

Нагадаємо, 19 жовтня 2017 року господарський суд Києва виніс рішення про розірвання приватизаційного договору між Фондом державного майна України і ЕСУ (дочірня компанія СКМ, власник 92,79% акцій оператора) по Укртелекому.

ЕСУ подала апеляцію на це рішення і підкреслила, що комісія ФДМ неодноразово перевіряла і підтверджувала виконання відповідних приватизаційних зобов'язань, за винятком останньої перевірки, яка відбулася з помітним порушенням термінів (з травня 2016 року по лютий 2017 року).

У свою чергу, глава ФДМ Віталій Трубаров заявив, що за підсумками перевірки у лютому 2017 року був встановлено невиконання інвестиційного плану, який передбачав внесення протягом п'яти років коштів у сумі не менше $450 млн.

Крім того, 14 листопада Вищий господарський суд визнав законним арешт 92,8% акцій Укртелекому за позовом Державного експортно-імпортного банку (Укрексімбанк).

22 грудня ФДМ звернувся до суду з проханням почати примусове повернення Укртелекому у власність держави.

Київський апеляційний господарський суд Києва 12 грудня 2017 року відхилив апеляційну скаргу компанії ЕСУ на рішення суду нижчої інстанції, прийняте за позовом Фонду держмайна, про розірвання укладеного в березні 2011 року за підсумками приватизаційного конкурсу договору купівлі-продажу 92,7% Укртелекому.

Слід зазначити, що у 2011 році, коли президентом був Віктор Янукович, Укртелеком викупив єдиний учасник торгів - компанії ЕСУ, яким володіла австрійська компанія EPIC. Новий власник найбільшого фіксованого оператора заплатив за 92,8% акцій номінальну ціну, 10,6 млрд грн. СКМ Ріната Ахметова придбала ЕСУ через два роки після тендера. Народний депутат Сергій Лещенко провів розслідування і встановив, що до приватизації Укртелекому мали відношення Дмитро Фірташ і Сергій Льовочкін.

Нагадаємо, у жовтні Господарський суд Києва за позовом Фонду державного майна ухвалив розірвати укладений у березні 2011 року договір купівлі-продажу телекомунікаційної компанії "Укртелеком".

Раніше Фонд держмайна не погодив продаж ПАТ "Укртелеком", який належить СКМ Рината Ахметова.

Відзначимо, що Господарський суд Києва зобов'язав компанію "ЕСУ" (ESU), яка є основним акціонером найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" і належить бізнесменові Рінату Ахметову, повернути державному "Укрексімбанку" 810,6 млн гривень заборгованості за облігаціями.