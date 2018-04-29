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Фонтан на Хрещатику повернули у власність держави

Прокуратура міста відсудила на користь громади приміщення фонтану на Хрещатику
Столична прокуратура у судовому порядку домоглася поновлення прав територіальної громади та повернення з незаконного володіння приміщень фонтану на вулиці Хрещатик, 25.
Фонтан на Хрещатику повернули у власність держави Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Про це заявили у прокуратурі Києва.

За інформацією прокуратури, технічні приміщення фонтану "Хрещатик" площею близько 200 кв. м та вартістю понад 3,4 млн. грн, які є комунальною власністю, у 2009 році рішенням Бориспільського міськрайонного суду Київської області були незаконно відчужені на користь приватної фірми та в подальшому неодноразово перепродані.

"При цьому дійсний власник цього майна – територіальна громада м. Києва в особі Київради, рішень щодо відчуження або приватизацію цієї нерухомості не приймала, відтак право власності громади на спірні приміщення не припинялось", – йдеться в заяві.

Органи прокуратури міста Києва у грудні 2017 року звернулися до господарського суду м. Києва з вимогою витребувати допоміжні приміщення з незаконного володіння. Суд погодився з доводами прокурора щодо незаконного вибуття вказаної нерухомості з комунальної власності та своїм рішенням від 26.04.2018 задовольнив позов прокуратури у повному обсязі.

За фактом незаконної оборудки з комунальним майно триває досудове слідство за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство).

Нагадаємо, з 1 травня в Києві починається підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу.

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