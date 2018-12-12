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Forbes назвав найбільш високооплачуваних письменників року

У трійку лідерів увійшли Стівен Кінг, Джеймс Паттерсон і Джоан Роулінг
Американський журнал Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних письменників.
Forbes назвав найбільш високооплачуваних письменників року Фото: соцмережі

За цей рік найбільш високооплачувані автори заробили $ 283 мільйонів, продавши 24,5 мільйони друкованих книг, зазначили в журналі.

На першому місці списку виявився Джеймс Паттерсон, який заробив за цей рік $ 86 мільйонів. Паттерсон є автором таких детективів як "І прийшов павук" і "Цілуючи дівчат".

Другу позицію рейтингу зайняла авто книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг. За цей рік письменниця заробила $ 54 мільйона, що на 41 мільйон менше, ніж у 2017 році.

На третьому місці найбільш високооплачуваних письменників опинився Стівен Кінг, який заробив у 2018 році $ 27 мільйонів. Зазначено, що цьогорічному успіху Кінга посприяв фільм "Воно", знятий за однойменною книгою автора.

Загалом у списку опинилися 11 авторів, серед яких Джон Грішем, Джефф Кінні, Ден Браун, Майкл Вольф, Даніель Стіл, Нора Робертс, Рік Ріордан і Ель Джеймс.

Також, канцлер Німеччини Ангела Меркель вкотре очолила список найвпливовіших жінок світу за версією американського журналу Forbes.

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12 12 2018 09:44
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