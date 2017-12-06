Forbes назвав найбільш високооплачуваних знаменитостей

Американський журнал Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей. У першій десятці опинилися зірки шоу-бізнесу, спорту та письменники.

Перше місце з доходом в 130 мільйонів доларів дісталося реперу Шон "Дідді" Комбс. 47-річний Комбс крім творчої діяльності володіє лінією одягу Sean John, часткою в горілчаному бренд Ciroc і телемережею Revolt TV. Його статки оцінюють у 820 млн. доларів.

Друге місце в списку найбільш високооплачуваних артистів зайняла співачка Бейонсе з доходом 105 млн. доларів. Рік тому вона займала 34 місце в списку. Стрибок в рейтингу пов’язаний з прибутком від її туру Formation і її останнього альбому Lemonade

Письменниця Джоан Роулінг з доходом в 95 млн. доларів зайняла третє місце в списку Forbes. Повернення письменниці в топ найбільш високооплачуваних пов’язано з виходом п’єси "Гаррі Поттер і прокляте дитя" і фільму "Фантастичні звірі і де їх знайти".

Зірка хіп-хопу Дрейк також значно піднявся в рейтингу – з 69 строчки на четверту з 94 млн. доларів, більш ніж подвоївши свій стан завдяки гастролям і співпрацею з такими брендами як Nike, Sprite і Apple.



П’яте місце в списку дісталося Кріштіану Роналду з 93 млн. доларів. Зірка футболу опустився за рік в рейтингу на одну сходинку. Роналду має лінію фірмових продуктів, включаючи нижню білизну і джинси, а також довічну угоду з Nike.

У першій десятці також: виконавець The Weeknd, провідний і музикант Говард Стерн, група Coldplay, письменник Джеймс Паттерсон і баскетболіст ЛеБрон Джеймс.