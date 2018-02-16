Forbes назвав засновника "ВКонтакте"і Telegram Павла Дурова доларовим мільярдером

Його статки оцінили в 1,7 мільярда доларів

Журнал Forbes визнав творця соцмережі "ВКонтакте" і месенджера Telegram Павла Дурова доларовим мільярдером.

Ключову роль в переоцінці статків Дурова відіграло зростання аудиторії Telegram і підготовка до виходу сервісу на ICO. Forbes "консервативно" оцінив месенджер в мільярд доларів.

Раніше месенджер Telegram тимчасово видалили з магазину додатків Apple через поширення дитячої порнографії.

Telegram зник з магазину додатків Apple в ніч на 1 лютого. Спочатку Павло Дуров називав це "незначною проблемою" і зазначив, що скоро додатки знову будуть доступні. До вечора месенджер повернули в App Store.