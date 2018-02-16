CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЖурнал Forbes визнав творця соцмережі "ВКонтакте" і месенджера Telegram Павла Дурова доларовим мільярдером.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Forbes назвав засновника "ВКонтакте"і Telegram Павла Дурова доларовим мільярдером
Його статки оцінили в 1,7 мільярда доларів
Фото: itc.ua
Ключову роль в переоцінці статків Дурова відіграло зростання аудиторії Telegram і підготовка до виходу сервісу на ICO. Forbes "консервативно" оцінив месенджер в мільярд доларів.
Раніше месенджер Telegram тимчасово видалили з магазину додатків Apple через поширення дитячої порнографії.
Telegram зник з магазину додатків Apple в ніч на 1 лютого. Спочатку Павло Дуров називав це "незначною проблемою" і зазначив, що скоро додатки знову будуть доступні. До вечора месенджер повернули в App Store.
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16 02 2018 11:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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