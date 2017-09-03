"Forbes Україна" з холдингом Курченка більше не співпрацюватиме
"Головний редактор та частина команди Forbes Україна припинили співпрацю з "Українським Медіа Холдингом". Ми вдячні Видавничому дому "УМХ" за можливість створювати найкращий діловий журнал у країні. Однак події останнього часу, в тому числі економічна криза та судове протистояння з ліцензіаром, обмежують можливості для нашого професійного росту та розвитку проекту", - повідомляється на сторінці Forbes у соціальній мережі Facebook.
Редакційна команда тепер планує почати власний журналістський проект.
Зауважимо, що власником "Українського Медіа Холдингу" є скандально відомий підприємець Сергій Курченко, який зараз мешкає у Москві.
Нагадаємо, Служба безпеки України виклала аудіозапис розмови ватажка ДНР Олександра Захарченка з громадянином РФ, під час якої обговорюється подальша доля "націоналізованих" українських підприємств. Судячи зі слів Захарченка, найпривабливіші активи російські куратори "ДНР" планують передати структурам Сергія Курченка, який утік до Росії.
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