"Forbes Україна" з холдингом Курченка більше не співпрацюватиме

Головред та частина команди "Forbes Україна" припиняють співпрацю з "Українським Медіа Холдингом" через економічну кризу та судове протистояння з ліцензіаром.

"Головний редактор та частина команди Forbes Україна припинили співпрацю з "Українським Медіа Холдингом". Ми вдячні Видавничому дому "УМХ" за можливість створювати найкращий діловий журнал у країні. Однак події останнього часу, в тому числі економічна криза та судове протистояння з ліцензіаром, обмежують можливості для нашого професійного росту та розвитку проекту", - повідомляється на сторінці Forbes у соціальній мережі Facebook.

Редакційна команда тепер планує почати власний журналістський проект.

Зауважимо, що власником "Українського Медіа Холдингу" є скандально відомий підприємець Сергій Курченко, який зараз мешкає у Москві.

Нагадаємо, Служба безпеки України виклала аудіозапис розмови ватажка ДНР Олександра Захарченка з громадянином РФ, під час якої обговорюється подальша доля "націоналізованих" українських підприємств. Судячи зі слів Захарченка, найпривабливіші активи російські куратори "ДНР" планують передати структурам Сергія Курченка, який утік до Росії.