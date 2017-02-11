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Forbes усьоме визнав Меркель найвпливовішою жинкою у світі

Друге місце в рейтингу Forbes посіла британська прем'єр-міністер Тереза Мей
Федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель усьоме визнана виданням Forbes найвпливовішою жінкою світу.
Forbes усьоме визнав Меркель найвпливовішою жинкою у світі Ангела Меркель. Фото: AFP

Актуальний рейтинг американський журнал оприлюднив у четвер, 2 листопада, повідомляє агентство dpa.

"Меркель цього року виграла жорсткі вибори, які показали, що праворадикальна партія "Альтернатива для Німеччини" проповзає в Бундестаг", - йдеться у заяві журналу. Видання також додає, що Німеччина є четвертою у світі країною за обсягом ВВП і "найбільшою, якою керує жінка".

Друге місце в рейтингу Forbes посіла британська прем'єр-міністер Тереза Мей. На третьому місці - Мелінда Гейтс - дружина засновника Microsoft Білла Гейтса, співзасновниця і співголова Фонду Білла і Мелінди Гейтс. На четвертому місці - американська бізнес-леді Шеріл Сендберг, яка з 2008 року працює головною операційною директоркою соцмережі Facebook, а на п'ятому - генеральна диркеторка найбільшого американського автомобілебудівного концерну General Motors Мері Барра.

У той же час американська демократка Гілларі Клінтон, яка минулого року посідала друге місце, цьогоріч перемістилася на 65-те - після поразки на виборах президента США. А от донька і радниця Трампа Іванка посіла в рейтингу 19-ту позицію. Крім того, 43-тє місце посіла постійна представниця США в ООН Ніккі Хейлі.

Нагадаємо, журнал Forbes визнав автора поттеріани Джоан Роулінг найбільш високооплачуваним письменником 2017 року.

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02 11 2017 18:51
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