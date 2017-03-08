Forbes визнав Джоан Роулінг найбільш високооплачуваним письменником 2017 року

Журнал Forbes визнав автора поттеріани Джоан Роулінг найбільш високооплачуваним письменником 2017 року.

Про це повідомляється на сайті видання.

Відзначається, що за звітний період Роулінг заробила 95 млн дол., у тому числі завдяки п'єсі та виставі "Гаррі Поттер і прокляте дитя" і фільму "Фантастичні звірі і де вони мешкають".

Загальні статки письменниці оцінюють у 650 млн дол., причому вони могли бути набагато більшими, якби Роулінг не передавала гроші на благодійність (близько 150 млн дол.).

Друге місце в списку посідає Джеймс Паттерсон – автор романів про інспектора Алекса Кросса (87 млн дол. за рік).

Далі йде Джефф Кінні, відомий за "Щоденником слабака". За рік він заробив 21 млн дол.



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До першої десятки також потрапили Ден Браун (20 млн дол.), Стівен Кінг (15 млн дол.), Джон Грішем (14 млн дол.), Нора Робертс (14 млн дол.), Пола Хокінс (13 млн дол.), Е. Л. Джеймс (11,5 млн дол.), Даніела Стіл (11 млн дол.) і Рік Ріордан (11 млн дол.).



Відзначимо, що в 2016 році найбагатшою письменницею за версією Forbes була також Джоан Роулінг.