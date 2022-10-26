Ford повністю йде з російського ринку

Американська автомобільна компанія Ford Motor йде з автомобільного ринку росії. Вона продала 49% своїх акцій у спільному підприємстві Sollers Ford.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Останні сім місяців підприємство не працювало, зазначається у повідомленні. Виробництво, постачання запчастин та усіляку іншу підтримку було призупинено ще на початку березня через вторгнення рф в Україну.

"Частка Ford буде передана спільному підприємству за номінальною вартістю. Ford зберігає за собою право викупу акцій протягом п'яти років, якщо глобальна ситуація зміниться", – резюмували у компанії.

Нагадаємо, що Mercedes-Benz йде з росії.