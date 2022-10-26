НОВИНИАмериканська автомобільна компанія Ford Motor йде з автомобільного ринку росії. Вона продала 49% своїх акцій у спільному підприємстві Sollers Ford.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ford повністю йде з російського ринку
Фото: з вільного доступу
Про це компанія повідомила на своєму сайті.
Останні сім місяців підприємство не працювало, зазначається у повідомленні. Виробництво, постачання запчастин та усіляку іншу підтримку було призупинено ще на початку березня через вторгнення рф в Україну.
"Частка Ford буде передана спільному підприємству за номінальною вартістю. Ford зберігає за собою право викупу акцій протягом п'яти років, якщо глобальна ситуація зміниться", – резюмували у компанії.
Нагадаємо, що Mercedes-Benz йде з росії.
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26 10 2022 19:58 МЕДІА
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