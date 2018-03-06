Foreign Policy: Адміністрація Трампа готує санкції проти компаній-учасниць "Північного потоку-2"
Санкції можуть посилити напруженість у стосунках між США та Німеччиною, де офіційні особи сильно незадоволені діями президента Дональда Трампа щодо торгівлі, рішенням відмовитися від ядерної угоди з Іраном, тощо.
"Вони ні перед чим не зупиняться, щоб заблокувати "Північний потік", - сказав один із співрозмовників Foreign Policy, маючи на увазі чиновників Білого дому.
США виступали проти газопроводу з моменту, коли він був вперше був оголошений у 2015 році. Конгрес минулого літа прийняв законопроект, який передбачає санкції за участь у проекті.
Деякі країни Центральної та Східної Європи також виступають проти проекту, який, на їхню думку, збільшить залежність Європи від російського газу.
Державний департамент США поки не коментує це питання, але зазначає, що компанії, які працюють над проектом, мають зважати на ризики.
"Ми чітко дали зрозуміти, що компанії, які працюють у російському секторі енергетичних експортних трубопроводів, беруть участь у бізнес-сфері, яка несе ризик санкцій", - сказала прес-секретар Держдепартаменту.
Нагадаємо, що з кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.
Противники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об'ємів газу в ЄС.
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