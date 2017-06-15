Формат АТО втратив актуальність, - Аваков

Глава МВС впевнений, що Україна може переогти за допомогою політичного тиску на Росію, а не активізацією бойових дій

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за перегляд статусу антитерористичної операції на Донбасі для зняття штучних обмежень військовим і спецслужбам.

Аваков зазначив, що формат АТО був вироблений на початковому етапі конфлікту з Росією ще до початку повноцінних військових дій на Донбасі. На думку Авакова, такий формат втратив актуальність, повідомляють "Українські новини".

"Очевидно, треба переглянути статус (АТО, - ред.), але не переглянути суть", - заявив він.

За його словами, необхідно законодавчо усунути штучні обмеження для військових і спецслужб при веденні бойових дій на Донбасі.

При цьому міністр упевнений, що Україна зможе перемогти шляхом політичного тиску на Росію, а не активізацією бойових дій.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ.

У свою чергу Президент України Петро Порошенко наголошує на важливості забезпечення українських військових всіма можливостями у протидії російській агресії, проте вважає, що скасовувати статус АТО не варто.