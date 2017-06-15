Формат АТО втратив актуальність, - Аваков
Аваков зазначив, що формат АТО був вироблений на початковому етапі конфлікту з Росією ще до початку повноцінних військових дій на Донбасі. На думку Авакова, такий формат втратив актуальність, повідомляють "Українські новини".
"Очевидно, треба переглянути статус (АТО, - ред.), але не переглянути суть", - заявив він.
За його словами, необхідно законодавчо усунути штучні обмеження для військових і спецслужб при веденні бойових дій на Донбасі.
При цьому міністр упевнений, що Україна зможе перемогти шляхом політичного тиску на Росію, а не активізацією бойових дій.
Нагадаємо, що секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ.
У свою чергу Президент України Петро Порошенко наголошує на важливості забезпечення українських військових всіма можливостями у протидії російській агресії, проте вважає, що скасовувати статус АТО не варто.
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