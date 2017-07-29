Формат несення служби поліцейськими в зоні АТО зміниться, – Князєв

У Нацполіції розробляють план змін у роботі полку поліції "Миротворець", а також планують змінити формат несення служби поліцейськими у районі проведення антитерористичної операції.

Про це голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив під час візиту на базу постійної дислокації підрозділу "Миротворець" у м. Боярка на Київщині, інформує Департамент комунікації Нацполіції України.

Очільник Нацполіції наголосив, що відтепер, окрім патрулювання та виїздів на спецоперації, перед підрозділом поліції "Миротворець" буде стояти більше задач. Їх залучатимуть до більшої кількості операцій, зокрема, що стосуються патрулювання у складі груп швидкого реагування.



Фото: npu.gov.ua

"Він (Князєв – ред.) також додав, що в Нацполіції вже розробляють план змін у роботі полку "Миротворець" та прораховують систему координації з іншими підрозділами відповідно до штатного розпису та чинного законодавства. Також буде змінено формат несення служби поліцейськими у районі зони проведення антитерористичної операції, що дозволить вдосконалити роботу поліції на Донеччині та Луганщині", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку становлення Національної поліції України загинуло 18 поліцейських, поранень зазнали близько 700.