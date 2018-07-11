Формула-1 офіційно оголосила про проведення Гран-прі В'єтнаму

Гонка з'явиться в календарі в сезоні-2020 року

Власники Формули-1 - компанія Liberty Media - оголосили про підписання контракту на проведення нової гонки - Гран-прі В'єтнаму.

В'єтнамський Гран-прі демонструє тверду прихильність Формули-1 азіатському регіону, де гонки вже добре зарекомендували себе, зокрема в Сінгапурі, Китаї і Японії, повідомляє офіційний сайт організації.

Гонка буде проводитися у центрі місті Ханой на треку завдовжки 5,565 км і з'явиться в календарі в сезоні-2020 року, орієнтовно в квітні.



Фото: formula1.com

Ханойський промоутер Vingroup підписав багаторічну угоду про проведення Гран-прі, відзначено в повідомленні.

Нагадаємо, що пілот Mercedes Льюїс Хемілтон фінішував четвертим на Гран-прі Мексики, що принесло йому 12 очок в особистий залік і п'ятий титул чемпіона світу.