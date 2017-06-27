"Формула Макрона" передбачає роботу для виконання Мінських домовленостей, - Єлісєєв

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував лідерам країн-учасниць "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) узгодити конкретні практичні кроки на шляху до виконання Мінських угод.

"На сьогодні існує домовленість, що найближчим часом, бажано до саміту "двадцятки"("G-20", 7-8 липня, - ред.), провести телефонну конференцію лідерів "нормандського формату" за участю керівників СММ ОБСЄ. При цьому планується, що розмова лідерів повинна бути предметною, докладно підготовленою і націленою на ефективне вирішення нагальних проблем у галузі безпеки на Донбасі", - розповів заступник голови Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, йдеться про підготовку відповідного набору пріоритетних питань, які можна було б подати на розгляд "нормандської четвірки". Серед переліку цих питань - забезпечення повного дотримання режиму припинення вогню; безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всіх районів ОРДЛО; безпека міжнародних спостерігачів; розведення сторін і відведення важкої техніки, умови для виведення російських військ і озброєння з території окупованого Донбасу та звільнення заручників.

Важливим елементом має стати припинення т. зв. "повзучої анексії" Донбасу з боку Росії і створення умов для поступового відновлення Україною своєї територіальної цілісності.

"Тобто так звана "формула Макрона" передбачає спільну цілеспрямовану роботу, щоб шляхом маленьких, але конкретних кроків забезпечити повне виконання Мінських домовленостей. При цьому є розуміння, що рішення ключових питань т. зв. пакета безпеки Мінських домовленостей є першочерговим", - пояснив Єлісєєв.

Нагадаємо, що Макрон заявив, що його налаштований відновити переговорний процес в "нормандському форматі".

У свою чергу Президент України Петро Порошенко допускає появу "формули Макрона" для врегулювання конфлікту на Донбасі.