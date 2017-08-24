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Формула "Роттердам плюс" застосовується незаконно, – Ситник

Формула має застосовуватися до вугілля, яке постачається з-за кордону, однак насправді застосовується до 100% вугілля
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що так звана формула "Роттердам плюс" застосовується незаконно щодо значної кількості вугілля.
Формула "Роттердам плюс" застосовується незаконно, – Ситник Артем Ситник. Фото: president.gov.ua

Про це він заявив в інтерв’ю 24 каналу, пише "Економічна правда".

"Ми прийшли з обшуком в НКРЕ. Спочатку ми хотіли отримати всі ці документи через тимчасові доступи, але суд відмовив. Було прийнято рішення детективами щодо проведення обшуку, в ході якого були вилучені ці документи", – сказав Ситник.

"Попередньо можу сказати, що, нажаль, ця формула не відповідає тим реаліям, які є в державі", – зазначив директор НАБУ.

"Вона (формула) застосовується до вугілля, яке постачається з-за кордону, але згідно тих документів, які ми вилучили, тільки 3% вугілля офіційно постачається з-за кордону", – наголосив він.

Сама ж формула, повідомив Ситник, застосовується до 100% вугілля.

"На нашу думку це незаконно і ми після проведення всіх слідчих дій будемо приймати остаточне рішення по цій справі", – сказав директор НАБУ.

"Це провадження було зареєстровано на підставі рішення суду, ми почали розслідування декілька місяців тому і зараз ми підійшли до того, що ми дійсно бачимо, що відносно значної кількості вугілля застосовується незаконно ця формула", – заявив Ситник.

"Ми зібрали всі достатні докази і найближчим часом будемо приймати остаточне рішення", – підсумував він.

Нагадаємо, НАБУ проводить розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами НКРЕ, які затвердили формулу Роттердам+.

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24 08 2017 22:50
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