Форум у Давосі відбудеться без Меркель і Олланда
"Нам прикро, але федеральний уряд (Німеччини), як і раніше, буде представлений делегацією високого рівня", - повідомили представники ВЕФ, інформує DW.
Причини відмови Меркель від участі у Давоському форумі не повідомляються. Німеччину на заході представлятимуть, зокрема, міністр фінансів Вольфганг Шойбле та міністр оборони Урсула фон дер Ляєн.
Також, не приїде у Давос наприкінці січня й президент Франції Франсуа Олланд.
Як зазначає видання, цьогоріч Форум вперше відвідає глава КНР та генсек ЦК КПК Сі Цзіньпін.
Загалом у Давосі чекають на понад 50 глав держав та урядів, а також на очільників провідних міжнародних корпорацій.
Нагадаємо, що у 2016 році Меркель також не відвідала захід, регулярним гостем якого була багато років поспіль.
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