Форум у Давосі відбудеться без Меркель і Олланда

Причини відмови Меркель від участі у Давоському форумі не повідомляються

Представники Всесвітнього економічного форуму у Давосі підтвердили, що канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд не візьмуть у ньому участі.

"Нам прикро, але федеральний уряд (Німеччини), як і раніше, буде представлений делегацією високого рівня", - повідомили представники ВЕФ, інформує DW.

Причини відмови Меркель від участі у Давоському форумі не повідомляються. Німеччину на заході представлятимуть, зокрема, міністр фінансів Вольфганг Шойбле та міністр оборони Урсула фон дер Ляєн.

Також, не приїде у Давос наприкінці січня й президент Франції Франсуа Олланд.

Як зазначає видання, цьогоріч Форум вперше відвідає глава КНР та генсек ЦК КПК Сі Цзіньпін.

Загалом у Давосі чекають на понад 50 глав держав та урядів, а також на очільників провідних міжнародних корпорацій.

Нагадаємо, що у 2016 році Меркель також не відвідала захід, регулярним гостем якого була багато років поспіль.