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Фотограф з Британії, який мало не втратив зір в Авдіївці, знову повернувся на Донбас

Медики Дніпра змогли врятувати око фотокореспондента
Британський фотограф Крістофер Нанн, який мало не втратив зір через обстріл бойовиків у Авдіївці, повернувся на Донбас.
Фотограф з Британії, який мало не втратив зір в Авдіївці, знову повернувся на Донбас Крістофер Нанн. Фото: TWITTER @CHRISNUNNPHOTO

Як зазначає BBC,  британець опублікував у твіттері фото з телям і написав: "Я дуже радий, що моя улюблена донбаська корова ще не перетворилася на гуляш". Він також виклав фото з пінної вечірки на честь Дня шахтаря в Покровську, на якій він побував разом зі своїм другом.

Нагадаємо, що 33-річний фотограф був поранений у лютому внаслідок мінометного обстрілу в Авдіївці. Він працював разом з перекладачем із Дніпра, готуючи матеріал про загострення ситуації на Сході України

Він дістав множинні осколкові поранення обличчя, проникне поранення лівого ока, поранення повіки правого ока, а також сліпе непроникне поранення грудної клітини.

Медики Дніпра змогли врятувати око фотокореспондента. 

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29 08 2017 18:57
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