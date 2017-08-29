CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБританський фотограф Крістофер Нанн, який мало не втратив зір через обстріл бойовиків у Авдіївці, повернувся на Донбас.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фотограф з Британії, який мало не втратив зір в Авдіївці, знову повернувся на Донбас
Медики Дніпра змогли врятувати око фотокореспондента
Крістофер Нанн. Фото: TWITTER @CHRISNUNNPHOTO
Як зазначає BBC, британець опублікував у твіттері фото з телям і написав: "Я дуже радий, що моя улюблена донбаська корова ще не перетворилася на гуляш". Він також виклав фото з пінної вечірки на честь Дня шахтаря в Покровську, на якій він побував разом зі своїм другом.
Нагадаємо, що 33-річний фотограф був поранений у лютому внаслідок мінометного обстрілу в Авдіївці. Він працював разом з перекладачем із Дніпра, готуючи матеріал про загострення ситуації на Сході України
Він дістав множинні осколкові поранення обличчя, проникне поранення лівого ока, поранення повіки правого ока, а також сліпе непроникне поранення грудної клітини.
Медики Дніпра змогли врятувати око фотокореспондента.
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29 08 2017 18:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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