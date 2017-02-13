Фотографія вбивства російського посла в Туреччині стала переможцем World Press Photo
Головний приз отримав турецький фотограф агентства Assoaciated Press Бурхан Озбілічі за фотографію з місця вбивства російського посла Андрія Карлова в Туреччині, повідомляє AP.
Посла застрелили 19 грудня 2016 року на виставці в Анкарі. Його вбивця (на фото) - співробітник поліції Мевлют Алтинташ.
Фото: Sakhr Al-Makhadhi / Twitter
Нагадаємо, що увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.
Нападник назвав теракт актом відплати за дії Росії в Алеппо. Згодом стало відомо, що чоловік на ім’я Мерт Алтінташ працював у відділі спецоперацій поліції Анкари.
Зазначимо, поліція Туреччини затримала 13 підозрюваних у справі вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.
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