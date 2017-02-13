Фотографія вбивства російського посла в Туреччині стала переможцем World Press Photo

Стали відомі лауреати 60-ї щорічної міжнародної премії фотожурналістики World Press Photo.

Головний приз отримав турецький фотограф агентства Assoaciated Press Бурхан Озбілічі за фотографію з місця вбивства російського посла Андрія Карлова в Туреччині, повідомляє AP.

Посла застрелили 19 грудня 2016 року на виставці в Анкарі. Його вбивця (на фото) - співробітник поліції Мевлют Алтинташ.



Фото: Sakhr Al-Makhadhi / Twitter

Нагадаємо, що увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.

Нападник назвав теракт актом відплати за дії Росії в Алеппо. Згодом стало відомо, що чоловік на ім’я Мерт Алтінташ працював у відділі спецоперацій поліції Анкари.

Зазначимо, поліція Туреччини затримала 13 підозрюваних у справі вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.