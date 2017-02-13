Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Фотографія вбивства російського посла в Туреччині стала переможцем World Press Photo

Автор фото Бурхан Озбілічі
Стали відомі лауреати 60-ї щорічної міжнародної премії фотожурналістики World Press Photo.
Фотографія вбивства російського посла в Туреччині стала переможцем World Press Photo Фото: Burhan Ozbilici / AP

Головний приз отримав турецький фотограф агентства Assoaciated Press Бурхан Озбілічі за фотографію з місця вбивства російського посла Андрія Карлова в Туреччині, повідомляє AP.

Посла застрелили 19 грудня 2016 року на виставці в Анкарі. Його вбивця (на фото) - співробітник поліції Мевлют Алтинташ.


Фото: Sakhr Al-Makhadhi / Twitter

Нагадаємо, що увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.

Нападник  назвав теракт  актом відплати за дії Росії в Алеппо. Згодом стало відомо, що чоловік на ім’я Мерт Алтінташ працював у відділі спецоперацій поліції Анкари.

Зазначимо, поліція Туреччини затримала 13 підозрюваних у справі вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 02 2017 14:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat