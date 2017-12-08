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Фотограф-любитель випадково посадив дрон на "Королеву Єлизавету", – ВІДЕО

Пристрій випадково приземлився на найбільший авіаносець британського флоту
Шотландський фотограф-любитель знімав новий авіаносець ВМФ Великобританії "Королева Єлизавета" з квадрокоптера DJI Phantom для свого проекту на Facebook. Раптом пристрій приземлився просто на палубу судна.
Фотограф-любитель випадково посадив дрон на "Королеву Єлизавету", – ВІДЕО Фото: PA

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався в Інвергордоні в Хайлендс. Один із фотографів групи Black Isle Images робить знімки і відео авіаносця з того часу, як той пришвартувався в Інвергордоні минулого місяця.

Коли дрон в черговий раз відправився знімати корабель, здійнявся сильний вітер, і пристрій в автоматичному режимі приземлився просто на палубу судна. Коли вітер вщух, квадрокоптер без проблем полетів, залишившись непоміченим.


Фото: facebook.com/pg/BlackIsleImages

Фотограф зрозумів, що порушив закон, та вирішив розповісти про подію поліцейським у порту. Він навіть залишив їм свій телефон. Однак з ним ніхто так і не зв'язався, тому всі записи з дрона він вирішив опублікувати в групі Black Isle Images на Facebook. 

Чоловік здивувався тому, з якою легкістю він зміг посадити безпілотник на новітній корабель британського флоту і наголосив, що таким же способом на судно можна було б доставити, наприклад, вибухівку.


Фото: facebook.com/pg/BlackIsleImages

Представник Міноборони Британії заявив журналістам, що влада поставилася до інциденту дуже серйозно і ініціювала розслідування, а також перегляне підхід до заходів безпеки.

Фотограф повідомив, що після інциденту ще раз запустив дрон до корабля, щоб зняти ще кілька кадрів, проте знову залишився непоміченим.

Нагадаємо, фотограф чотири роки щодня годинами сидів у річці, щоб сфотографувати бобра.

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12 08 2017 23:00
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