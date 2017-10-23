Фотографу на літаку вдалося зняти панорамне відео в небі над Пхеньяном

На кадрах видно як спальні райони, так і нестандартні архітектурні будови

Журналісту видання NK News Араму Пану вперше вдалося зняти панорамне відео над Пхеньяном (Північною Кореєю).

Влада країни строго контролює все, що знімає обмежене число туристів, яким дозволяють відвідати КНДР. Робота Пана унікальна ще й тим, що до нього в широкий доступ не потрапляли такі відео з панорамами Пхеньяна, пише NK News.

"Відвідуйте країну стільки раз, скільки Арам Пан, сінгапурський фотограф, і вони (влада КНДР - ред.), ймовірно, зрештою дозволять вам сфотографувати щось нове", - зазначає видання.

Відео nknewsorg

У вересні фотограф пролетів над Пхеньном і зняв побачене на камеру 360. Можна переміщатися по кадру і розглянути один з найбільш закритих міст світу у віддалених деталях.

Літак Пана летить практично по одній траєкторії над річкою. На кадрах видно як спальні райони, так і нестандартні архітектурні будови. З особливостей - багато доріг, які з висоти здаються ідеально рівними, проте вони практично порожні.

