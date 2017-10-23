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Фотографу на літаку вдалося зняти панорамне відео в небі над Пхеньяном

На кадрах видно як спальні райони, так і нестандартні архітектурні будови
Журналісту видання NK News Араму Пану вперше вдалося зняти панорамне відео над Пхеньяном (Північною Кореєю).
Фотографу на літаку вдалося зняти панорамне відео в небі над Пхеньяном printscreen

Влада країни строго контролює все, що знімає обмежене число туристів, яким дозволяють відвідати КНДР. Робота Пана унікальна ще й тим, що до нього в широкий доступ не потрапляли такі відео з панорамами Пхеньяна, пише NK News.

"Відвідуйте країну стільки раз, скільки Арам Пан, сінгапурський фотограф, і вони (влада КНДР - ред.), ймовірно, зрештою дозволять вам сфотографувати щось нове", - зазначає видання.

Відео nknewsorg

У вересні фотограф пролетів над Пхеньном і зняв побачене на камеру 360. Можна переміщатися по кадру і розглянути один з найбільш закритих міст світу у віддалених деталях.

Літак Пана летить практично по одній траєкторії над річкою. На кадрах видно як спальні райони, так і нестандартні архітектурні будови. З особливостей - багато доріг, які з висоти здаються ідеально рівними, проте вони практично порожні.
 

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23 10 2017 21:53
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