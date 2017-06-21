Фракції подали Порошенку нові кандидатури на посади членів ЦВК, - Луценко

Фракції парламенту подали президенту Петру Порошенку нові кандидатури на посади членів Центральної виборчої комісії.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила представник глави держави у Верховній Раді Ірина Луценко (фракція БПП), передають "Українські новини".

"Наскільки я знаю з останніх нарад, консультації завершилися вже майже на 100%. Президент вже бачив нові кандидатури, які подані від фракцій", - зазначила вона.

При цьому Луценко не уточнила, які саме фракції подали нові кандидатури.

Вона припускає, що питанням оновлення ЦВК парламент займеться восени.

Раніше спікер Ради Андрій Парубій зазначив, що якщо парламент проголосує за відставку членів Центрвиборчкому і не зможе призначити нових, то утвориться політичний вакуум.

Як повідомлялося, у більшості членів Центрвиборчкому термін повноважень давно минув. Президент Порошенко вніс у парламент подання про призначення нових членів Центрвиборчкому ще влітку 2016 року, але рішення досі не схвалили.

Зазначимо, спікер ВРУ Андрій Парубій неодноразово говорив, що питання скоро вирішать.

Нещодавно заступник голови ЦВК Андрій Магера висловив сподівання, що наступні вибори відбудуться за оновленого складу Центрвиборчкому.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко закликав керівників фракцій Верховної Ради скласти та затвердити перелік кандидатів у члени Центрвиборчкому.