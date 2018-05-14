"За союз чоловіка і жінки": у Франківську пройшов марш за традиційні шлюби

3 травня у Івано-Франківські близько трьох сотень людей пройшли центральними вулицями міста. Вони несли плакати "Життя - це дорогоцінний дар" та "Ми за сім’ю як союз чоловіка та жінки".

Марш "За життя та сімейні цінності" приурочили до Дня матері. Його організували за підтримки міської влади громадські об’єднання та релігійні організації. Цього року його провели у рамках фестивалю Християнського міста "Вгору серця". На заході були присутні представники усіх християнських конфесій міста.

Учасники фестивалю та вірячи молитовною ходою пройшли від площі Франка до Вічевого майдану. Також учасникам ходи перед початком роздавали молитви.

Фото: kurs.if.ua

Коментар УГКЦ

"Сьогоднішня молитовна хода присвячена цінності життя. Ми хочемо донести, що дитина, яка є в лоні матері, не є її власністю. Мати не може одноосібно вирішувати, чи жити цій дитині, чи ні. Водночас ми виступаємо за традиційні сімейні цінності. Шлюб - це не просто союз двох осіб, а саме союз чоловіка та жінки. Сьогодні ми хочемо засвідчити, що Івано-Франківськ - християнське місто", - розповів отець Михайло (Українська греко-католицька церква).

Коментар міського голови

"Хочу привітати наших матусь, які подарували нам життя. Дякую всім, хто сьогодні прийшов. Важливо показувати свою позицію вчинком. Щороку ми збираємося на площі і йдемо маршем за життя. Ми показуємо, що Івано-Франківськ - християнське, українське місто. Ми знаємо, що такі марші проходять сьогодні по всій Україні", - розповів Руслан Марцінків.

Коментар ГО "Християнський рух "За життя"

Ярослав Дубас наголосив, що в теперішньому часі є загрози християнським цінностям: "Думаю, коли влада і громада побачать цю проблему, нам вдасться зберегти християнську державу, Конституцію і закони, які приймалися у 1990-х роках".

У Франківські марш проводять з 2016 року. Тоді міський голова Франківська Руслан Марцінків прославився заявою, що гей не може бути патріотом, патріотом може бути тільки християнин.

Фото: kurs.if.ua

Нагадаємо, петиція Президенту України "Щодо захисту традиційних сімейних цінностей та інституту сім'ї" набрала 25 тисяч голосів