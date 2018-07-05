Франція більше не наполягає на відставці Асада
"Ми не будемо вирішувати за сирійський народ, але про вимогу безумовної відставки Башара Асада мова більше не йде", - заявила посол Франції у РФ Сільві Берманн в інтерв'ю російському виданню "Коммерсантъ".
"Ідея, яка була сформульована на сочинському Конгресі сирійського національного діалогу і схвалена спеціальним представником ООН по Сирії, передбачала формування конституційного комітету, який займеться розробкою нової конституції.
Але мені здається, сирійський режим поки цим не займається", - додала вона.
Посол заявила, що для Парижа зараз на перше місце вийшла боротьба з тероризмом.
За її словами, друге місце в списку хвилюючих Францію проблем займають біженці.
"Ми б воліли, щоб сирійці могли залишатися у своїй країні, а для цього потрібне політичне рішення. Не можна, щоб просто комусь вдалося відвоювати назад у бойовиків територію країни і Башар Асад залишився, як і раніше, при владі", - пояснила вона.
Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.
Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.
Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна.
Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. У свою чергу Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.
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