Франція депортувала ісламського проповідника Хані Рамадана

МВС Франції депортувало з країни ісламського проповідника Хані Рамадана, адже він становив загрозу громадському порядку.

Про це повідомляє The New York Times.

Хані Рамадан мешкав у Швейцарії. 9 квітня поліція Франції його затримала на сході країни та супроводила до швейцарського кордону.

У 2002 році Рамадана відсторонили від викладання у швейцарській школі, адже він публічно виступав за побиття камінням тих, хто зраджує в подружньому житті. За інформацією DW, Рамадан також натякав на те, що СНІД – це кара божа.

Через шість років після відсторонення від викладання Рамадану присудили компенсацію розміром 345 тис. швейцарських франків.

Хані Рамадан є братом ісламського вченого Таріка Рамадана. Вони є нащадками засновника організації "Брати мусульмани" в Єгипті.

Нагадаємо, уряд Німеччини представив нові заходи безпеки, які мають убезпечити країну від тероризму. Зокрема, поліція зможе затримувати потенційно небезпечних осіб ще до скоєння злочинів. Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала працівників міграційних служб та інших органів, котрі працюють із біженцями, прискорити депортацію до країн походження тих шукачів притулку, яким відмовили у статусі біженця.

У 2016 році Служба безпеки депортувала з України громадянку РФ, яка може бути причетною до діяльності міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".