Франція допоможе Україні змінити ширину залізничної колії

Франція розгляне можливість експертно-консультаційної допомоги та сприятиме залученню коштів Європейського Союзу для отримання Україною технічної допомоги в реалізації проекту системи зміни ширини залізничної колії.

"19 травня 2017 року в Києві під час Шостого засідання українсько-французької робочої групи з питань транспорту. Українську делегацію очолив заступник міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції Віктор Довгань, французьку делегацію очолив Олів'є Робіне - директор з питань міжнародного співробітництва Міністерства охорони навколишнього середовища, енергетики та моря Французької Республіки", - повідомляє пресс-служба Міністерства інфраструктури України.

Українська сторона, зокрема, висловила зацікавленість у залученні досвіду фахівців залізничної галузі Франції щодо подальшого розвитку залізничної інфраструктури, будівництва нового рухомого складу в тому числі із застосуванням системи зміни ширини колії для рухомого складу.

Крім того, Україна поінформувала про проведення активної роботи щодо розвитку комбінованих/мультимодальних перевезень у напрямку Європа – Азія з використанням транспортної інфраструктури України, зокрема в рамках діючих транспортних коридорів певних мережу TEN-T.

"З метою залучення вантажопотоку сторони погодилися приймати всі необхідні заходи шляхом створення конкурентоспроможних умов виконання перевезень в цьому напрямку, скорочення термінів доставки, створення цифрових інформаційних ресурсів, проведення інформаційної роботи з вантажовласниками та вантажовідправниками", - наголошується в повідомленні.

Також учасники зустрічі обмінялися пропозиціями щодо активізації співпраці у сфері морського і річкового транспорту. Українська сторона висловила зацікавленість у залученні досвіду, експертної та консультаційної допомоги французької сторони до процесу актуалізації стратегії розвитку морських портів України до 2038.

"В ході обговорення актуальних питань українсько-французького співробітництва у сфері дорожнього господарства, українська сторона представила стратегію розвитку дорожньої галузі України. Сторони проаналізували проведені роботи французькими компаніями і прийшли до згоди щодо подальшого залучення французьких будівельних компаній до виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту доріг в Україні", - наголошується в повідомленні Мінекономіки.

Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури показало тестовий поїзд з України до Ірану, який прямуватиме через Баку (Азербайджан) в порт Анзалі (Іран) через Каспійське море.