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Франція і Норвегія не визнають вибори президента Росії в Криму

Париж стурбований мілітаризацією півострова та погіршенням ситуації з правами людини, особливо кримських татар
Франція не визнає вибори президента Росії в анексованому Криму.
Франція і Норвегія не визнають вибори президента Росії в Криму Фото: inforesist.org

У відомстві заявили, що країна і надалі підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

"Через чотири роки після незаконної анексії Автономної республіки Крим, а також Севастополя, Франція найрішучішим чином підтверджує свою прихильність до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності Криму в рамках міжнародно визнаних кордонів", - повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Франції.

Згідно із заявою МЗС, Франція не визнає проведення виборів президента Росії на території Криму.

"Франція стурбована мілітаризацією півострова і погіршенням положення в галузі прав людини, особливо кримських татар. Вона засуджує дискримінацію за ознакою приналежності до етнічної або релігійної громади і закликає звільнити всіх осіб, затриманих в порушення міжнародного права. Франція також закликає до збереження і захисту історичної та культурної спадщини Криму", - йдеться в заяві.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан приїде в Київ 22 і 23 березня.

Визнавати результати виборів президента РФ в анексованому Криму відмовилася також Норвегія.

"Норвегія не визнає російських президентських виборів в Криму. Норвегія і надалі підтримуватиме політику ЄС щодо невизнання", - йдеться в повідомленні МЗС в Twitter.

Зазначимо, за результатами підрахунків станом на 23:01 за київським часом у Криму за Путіна віддали свої голоси 92,41% виборців.

Президент України Петро Порошенко, який перебуває з державним візитом на Близькому Сході, висловився щодо виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.

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19 03 2018 09:23
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