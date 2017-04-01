Франція може змінити євро на франк, якщо вибори виграє Марін Ле Пен

Ле Пен виступає за одночасне використання євро та франка

Лідер французького "Національного фронту" і кандидат в президенти країни Марін Ле Пен заявила, що в разі її перемоги на виборах Франція може відмовитися від євро і повернутися до національної валюти.

За її словами, країнам єврозони слід повернутися до системи валютного кошика ЕКЮ, що існувало в Євросоюзі до введення євро.

"ЕКЮ існувало паралельно з національними валютами... Існування національної валюти паралельно зі спільною валютою ніяк не вплине на повсякденне життя французів", - пояснила Ле Пен.

Умови повернення до національної валюти - франка - будуть детально обговорюватися в разі перемоги "Національного фронту" на виборах, повідомляє "LB.ua" з посиланням на Бі-бі-сі.

Партія Ле Пен, яка виступає проти імміграції та скептично налаштована щодо ЄС, отримала 27% голосів на минулих в грудні минулого року у Франції виборах до місцевих органів влади.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією "не була нелегальною".

У свою чергу в Службі безпеки України (СБУ) не виключають, що кандидатові в президенти Франції, лідерові партії "Національний фронт" Марін Ле Пен буде закрито в'їзд до України.

Окрім того, Міністерство закордонних справ України висловлює обурення у зв'язку з тим, що одна з кандидатів передвиборної кампанії у Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку окупації Росією Криму.

МЗС України отримало лист від СБУ для погодження ініціативи про заборону в'їзду кандидата на посаду президента Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен у зв'язку з висловлюваннями щодо територіальної цілісності України.

Що цікаво, усі французькі банки відмовилися видати кредит на президентську кампанію для лідера французьких ультраправих Марін Ле Пен.