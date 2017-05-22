Франція назвала дату зустрічі Макрона з Путіним
Зустріч Макрона і Путіна запланована у Версальському палаці, повідомляє BFM TV із посиланням на заяву Єлисейського палацу.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Кремль зробить "своєчасне оголошення відповідним чином".
На майбутній зустрічі обговорять перспективи розвитку відносин між двома країнами й актуальні міжнародні питання, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу Кремля.
"Відбудеться також обмін думками щодо актуальних міжнародних і регіональних питань, перш за все з приводу координації зусиль у боротьбі з тероризмом і врегулювання криз у Сирії і в Україні", - йдеться в повідомленні.
Раніше "Коммерсантъ" з посиланням на високопоставлене джерело в Кремлі і поінформованих співрозмовників у Парижі повідомив, що Путін відвідає Францію 29 травня. За інформацією видання, приводом для поїздки стане відкриття у Версалі виставки, присвяченій Петру I. Виставка приурочена до 300-річчя візиту до Франції російського царя і встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. Вона відкриється в палаці Великий Тріанон і триватиме до кінця вересня.
Джерело газети в Кремлі розповіло, що порядок денний візиту Путіна "буде насиченим" і не обмежиться урочистою церемонією у Версалі.
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