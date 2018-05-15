Франція назвала неприпустимими акти насильства проти ромів в Україні
"Неприпустимі акти насильства проти ромів в Україні. Подібним діям, спрямованим проти ромів чи інших меншин, не може бути місця в сучасній Україні", - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.
Нещодавно посольство США в Україні також закликало правоохоронців розслідувати нещодавні напади на ромів.
Відзначимо, що американський національний Меморіальний музей Голокосту зробив різку заяву, в якій засуджує зростання антисемітизму, насильство щодо ромів та діяльність Українського інституту національної пам'яті на чолі з Володимиром В'ятровичем.
Як повідомляв iPress.ua, у суботу, 21 квітня, націоналістична організація "С14" розповіла, що змусила ромів піти геть з табору на Лисій горі, після чого спалила їхні намети та речі.
Глава МВС Арсен Аваков засудив це та заявив, що за розгін табору ромів на Лисій горі у Києві поліція оголосила низку підозр.
Додамо, що у Львівській області неподалік селища Рудне невідомі спалили ромський табір. Унаслідок нападу знищено майно ромів, а самі мешканці табору вимушені були залишити своє поселення.
Головне управління Нацполіції у Львівській області відкрило кримінальне провадження через пожежу 9 травня на місці стихійного поселення ромів на околиці Львова за статтею про "хуліганство". Існують кілька версій інциденту: табір ромів могли підпалити невідомі особи або ж пожежа трапилась через необережність його мешканців.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою"Ми розуміємо, що існують тисячі державних службовців, які стали об’єктами антикорупційних розслідувань і вони можуть бути незадоволеними нашою діяльністю. Так, ворогів багато. Ми постійно готові, що буде якась нова атака, але ми будемо відбиватися"