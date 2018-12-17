Франція обкладе податком Google, Facebook та інші інтернет-гіганти США
За словами міністра фінансів Франції Бруно Ле Мера, оподаткування великих ділових операцій Google, Apple, Facebook та Amazon (так званий "податок GAFA") дозволить поповнити французький бюджет наступного року на приблизно 500 мільйонів євро, пише DW.
"Я даю собі часу до березня, щоб досягти угоди про європейський податок на цифрових гігантів", - заявив Ле Мер. "Якщо європейські держави не беруть на себе відповідальність за оподаткування GAFA, ми зробимо це на національному рівні в 2019 році", - зазначив він.
"Завдяки французькому ринку, завдяки французьким споживачам, компанії заробляють значні прибутки, сплачуючи на 14 відсотків податків менше, ніж інші підприємства", - додав міністр.
Рішення Парижа запровадити податок GAFA з'явилося на тлі того, як президент Франції Еммануель Макрон оголосив низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища у країні на тлі протестів. Плани Макрона можуть коштувати бюджету до 10 млрд євро.
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